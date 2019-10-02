Прощание с Марком Захаровым Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

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Происшествия

Москвичка умерла после пластики груди

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В Москве женщина скончалась после пластической операции. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в минувшую субботу 28 августа москвичка почувствовала себя плохо после процедуры по коррекции груди. Ее экстренно госпитализировали. Женщина умерла в больнице 1 октября, сообщает телеканал "360".

Автор: 2 октября 2019, 14:22

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