Москвичка умерла после пластики груди

В Москве женщина скончалась после пластической операции. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает РИА Новости.
Согласно предварительной информации, в минувшую субботу 28 августа москвичка почувствовала себя плохо после процедуры по коррекции груди. Ее экстренно госпитализировали. Женщина умерла в больнице 1 октября, сообщает телеканал "360".
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