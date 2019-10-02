Российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну, которое занималось незаконной ловлей в Японском море. Причиной стрельбы стал отказ браконьеров выполнить предъявленные им требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
В результате инцидента загорелось машинное отделение шхуны. В момент пожара на борту судна находились 21 человек, пятеро из них пострадали, им была оказана медицинская помощь. Браконьеров доставили в Находку для дальнейшего разбирательства, передает телеканал "360".
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