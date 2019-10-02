В Череповце пенсионерку обманули на 7 миллионов рублей

В Череповце пожилая женщина стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманным путем похитили у пенсионерки крупную сумму денег. Полиция возбудила уголовное дело.
Согласно предварительной версии, в июле с женщиной связался неизвестный, который представился сотрудником столичной прокуратуры. Мужчина пообещал выплатить ей компенсацию за приобретенные некачественные лекарства. После этого пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка. В результате женщина перевела мошенникам семь миллионов рублей, сообщает FlashNord.
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