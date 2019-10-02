В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Можайском городском округе электричка насмерть сбила человека. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, сообщает РИАМО.
ЧП случилось на перегоне между станциями Можайск и Бородино. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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