Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира

В подмосковных Химках в квартире жилого дома случился пожар. Инцидент произошел накануне на улице Кирова, сообщает агентство "Москва".
К ликвидации возгорания были привлечены 19 человек и пять единиц техники. В результате пожара пострадали несколько человек, передает "Вечерняя Москва". Подробности их состояния не раскрываются.
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