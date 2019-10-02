Во Владивостоке мужчина забил кондуктора до смерти

Во Владивостоке мужчина жестоко избил женщину-кондуктора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 1 октября, на конечной остановке на Сахалинской улице. Пассажир "без каких бы то ни было причин" набросился на кондуктора и нанес ей несколько ударов металлическим прутом по голове, после чего скрылся, передает телеканал "360".
Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает VSE42.ru.
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