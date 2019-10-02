Замгендиректора "Аэрофлота" задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
В настоящее время решается вопрос об избрании мере пресечения в отношении замгендиректора. В рамках дела был задержан еще один фигурант – адвокат Дина Кибец.
Как сообщает РИА ФАН, Владимир Александров поступил на работу в компанию "Аэрофлот" в 2013 году. С 2016 года он занимает пост замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.
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