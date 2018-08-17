Известного актера нашли мертвым в лифте

Актер Зуза Бежашвили скончался в Грузии. Его тело обнаружили в лифте одной из многоэтажек Тбилиси.

На мертвого актера наткнулись жильцы дома на улице Долидзе. Как рассказали очевидцы, тело обнаружили на третьем этаже.

Люди вытащили Бежашвили из лифта и вызвали скорую. Пока медики были в пути, соседи делали искусственное дыхание, пытаясь реанимировать актера. Однако старания оказались напрасными – к приезду врачей Зуза был мертв, пишет "Sputnik Грузия".



Причина смерти актера пока не называется. На месте трагедии несколько часов работали правоохранители. После проведения всех необходимых следствию действий тело доставили в бюро судебной экспертизы. Позже было объявлено, что возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Друзья Бежашвили заявили, что тот плохо себя чувствовал. О самоубийстве Зуза с близкими не разговаривал. Они не верят в версию следствия.

Зуза Бежашвили – известный грузинский актер. Зрителям он запомнился по сериалу "Подруги моей жены".

