Знаменитую модель нашли мертвой в ее доме

Скончалась известная модель Аннабель Нейлсон. Ей было 49 лет. Причина смерти не разглашается, сообщает НСН.
Тело манекенщицы нашли в ее доме в Челси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Аннабель Нейлсон стала всемирно известной после того, как вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда. Однако брак был недолгим – через три года пара распалась.
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