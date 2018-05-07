19-летнюю жену миллионера нашли спящей в подъезде дома в Москве
ЧП произошло в ночь на 3 мая в подъезде дома на Рочдельской улице, где юная брюнетка заснула после отдыха с друзьями. Проснувшись, она поняла, что ее обчистили.
У Адаменко украли бриллиантовое кольцо и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов, а также кошелек с десятью тысячами рублей, передает Life.ru. Модель уже сообщила о происшествии в полицию. При этом сотрудники направили ее на медицинское освидетельствование.
Пока неизвестно, кто совершил ограбление. По горячим следам найти похищенное не получилось.
Отметим, в 2017 году Лиза Адаменко сообщала, что подала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера. Девушка обвиняла его в избиении в одном из ночных клубов.
Лиза Адаменко стала известна после того, как в юном возрасте вышла замуж за Валентина Иванова, который старше ее почти в три раза. В Москву девушка приехала из Сибири. Роскошная свадьба с миллионером прошла в одном из замков Ниццы.
Репетиция вызвала волну критики
Народ пришел в восторг от увиденного
Легендарная спортсменка дала откровенное интервью
Ведущая программы "Время" плюнула на мнение людей