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19-летнюю жену миллионера нашли спящей в подъезде дома в Москве

Елизавета Адаменко . Фото: instagram.com/lizaadamenkola
Супруга бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валентина Иванова, модель Лиза Адаменко, стала жертвой ограбления. У девушки украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей. 
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ЧП произошло в ночь на 3 мая в подъезде дома на Рочдельской улице, где юная брюнетка заснула после отдыха с друзьями. Проснувшись, она поняла, что ее обчистили.

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У Адаменко украли бриллиантовое кольцо и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов, а также кошелек с десятью тысячами рублей, передает Life.ru. Модель уже сообщила о происшествии в полицию. При этом сотрудники направили ее на медицинское освидетельствование.

Пока неизвестно, кто совершил ограбление. По горячим следам найти похищенное не получилось.

Отметим, в 2017 году Лиза Адаменко сообщала, что подала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера. Девушка обвиняла его в избиении в одном из ночных клубов.

Лиза Адаменко стала известна после того, как в юном возрасте вышла замуж за Валентина Иванова, который старше ее почти в три раза. В Москву девушка приехала из Сибири. Роскошная свадьба с миллионером прошла в одном из замков Ниццы.

Автор: Валерия Нарская7 мая 2018, 15:31

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