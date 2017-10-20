Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей

"Мисс мира-2006" Софья Аржаковская стала жертвой грабителей. В одном из отелей Казани злоумышленники похитили у девушки сумку и золотое кольцо.

По факту кражи 30-летняя жительница Московской области Софья Аржаковская написала заявление в полицию. По словам девушки, неизвестные лица похитили у нее клатч и золотое кольцо с бриллиантом, передает ТАСС.

Общая сумма материального ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщается на официальном сайте МВД России. Подробности происшествия не уточняются.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых в краже.

Управлением внутренних дел по городу Казани уже изъята запись с камер видеонаблюдения, пишет KZNLIVE. Правоохранительные органы не исключают, что преступление могли совершить сотрудники гостиницы. После изучения записи станет возможным установить круг подозреваемых, полицейские также не исключают, что преступление могли совершить сотрудники казанского отеля.

Софья Аржаковская – российская артистка балета. модель и американская актриса кино. В 2006 году она победила в конкурсе красоты "Миссис мира".