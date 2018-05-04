Звезда "Последнего героя" погибла при странных обстоятельствах

Участник первого сезона телешоу "Последний герой" Сергей Сакин найден мертвым. Ему было 40 лет. В ноябре мужчина направился из города Мышкин в Москву, но пропал без вести.



Тело звезды популярного реалити-шоу нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз еще живым был зафиксирован камерами наблюдения. Правоохранители осмотрели труп, но не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, пишет "Ридус".

Сергей пропал без вести в конце ноября 2017 года по пути из города Мышкин в Москву. В его поисках участвовали добровольцы из отряда "Лиза Алерт" и полиция.

Как рассказали знакомые Сакина, 24 ноября он должен был выехать из Мышкина и уже на следующий день оказаться в Москве. 25 ноября родители Сергея сообщили, что он не приехал в столицу. Выяснилось, что участник телешоу даже не сел в маршрутку до Москвы. Вместо этого он отправился к трассе.

26 ноября друзья подали заявление о пропаже Сакина в полицию, однако через три дня его закрыли без розыска. 30 ноября некая девушка заявила, что видела Сергея в местном супермаркете. Но затем на другие вопросы отвечать отказалась, а позже перестала выходить на связь. 4 декабря родители в Москве подали заново заявление о пропаже, но и в этот раз возникли проблемы. В итоге длительное время звезду реалити-шоу искали только добровольцы.

Сергей Сакин был участником первого сезона "Последнего героя", которое вел Сергей Бодров. После окончания шоу он женился на другой участнице программы Анне Модестовой, а также написал книгу о своем пребывании на "Последнем герое". У Сергея остались двое маленьких детей.

