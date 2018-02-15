Звезда "Дома-2" умерла от "адской смеси"

Представитель Следственного комитета сделал заявление по факту кончины звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" Марии Политовой. Причиной смерти девушки стал коктейль из лекарств и алкоголя.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала о результатах проверки и экспертизы. "По факту смерти Марии Политовой Следственным отделом по городу Щелково Московской области была инициирована процессуальная проверка. В ходе нее были опрошены родственники и друзья погибшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой установлено, что смерть девушки наступила в результате отравления таблетками, относящимися к группе антидепрессантов", – рассказала Врадий.

Сыщики установили, что в день трагедии Политова, пребывавшая в неустойчивом психическом состоянии, никого не предупредив, ушла из квартиры в неизвестном направлении.

Как потом выяснилось, направилась она в дачный поселок Щелковского района, где у ее бабушки с дедушкой есть дом. Мария знала, что родственники выезжают за город только в летний сезон. Вскрыть дверь Политова не смогла, а может, и не пыталась, ведь находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием психотропных препаратов, передает StarHit.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Дек 13, 2017 в 5:21 PST

Представитель Следственного комитета отметила, что, помимо этилового спирта, в крови звезды "Дома-2" были обнаружены антидепрессанты. "Ввиду того что лиц, причастных к гибели Политовой, не обнаружено, в возбуждении уголовного дела отказано", – заключила Врадий.

Напомним, Мария Политова пропала 4 декабря 2017 года. Тревогу после исчезновения девушки забил ее гражданский муж Артем Шануров. Звезду "Дома-2" разыскивали волонтеры по всему столичному региону. 13 декабря они решили проверить дачу, принадлежащую семье Марии. Там у забора и нашли девушку. Она была мертва.