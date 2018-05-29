"Был на волоске": участник "Евровидения" рухнул с большой высоты

ЧМ-2018 по футболу Отравление предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Вторник 29 мая
Лента новостей
21:52
Взбесившийся любовник-наркоман забил ногами воющую звезду "Дома-2"
21:14
Крокодиловы слезы: ноющего от боли Шнура обвинили в показухе
20:48
В центре Петербурга загорелся крупный универмаг (видео)
20:30
Под Ростовом младенец умер от сифилиса
20:09
Меланья Трамп пропала после удаления опухоли
19:46
Победившая рак звезда "Дома-2" рассказала о предательстве мужа
19:29
Госдума поправит бюджет из-за роста экономики
18:59
Блудный сын: Лондон разрешил Абрамовичу вернуться
18:49
5 актуальных видов лифтинга
18:36
Разводящийся Шнуров получил удар по самому больному
18:24
"Единая Россия" развивает диалог с гражданами
18:02
Пернатые платья Киркорова умыкнули школьники-спекулянты
18:01
Рецепт томленой телятины по-поморски
17:40
Боярский тяжело переживает смерть близкого человека
17:16
Сваха свела Джоли с красавчиком-миллионером
16:55
Безумные регионы: голодающие пенсионеры передрались из-за бесплатной каши
16:54
Дмитрия Певцова сняли за поцелуями с очаровательной Маликовой
16:31
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком
16:23
"Охмурил аферой": отравленного Скрипаля использовали втемную
16:20
Москвичи оставят пожелания российской сборной по футболу на большой карте
16:13
Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения
15:54
Как "Моя улица" преобразила Москву
15:27
Когда откроется станция "Новопеределкино"
15:24
Невозмутимому Овечкину прилетела шайба в лицо (видео)
15:15
Бизнес-гороскоп на июнь
15:01
В Новой Москве появятся еще 15 образовательных учреждений
14:56
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
14:50
Умер актер Юрий Рашкин
14:44
К чему снится переезд
14:40
Крымский мост признали большой проблемой России
14:29
Украина объявила президента Германии своим врагом
14:26
"Я переполнен": Галкин эмоционально обратился к народу
13:58
После шикарной свадьбы принц Гарри и Меган Маркл бегут из страны
13:56
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
13:32
Киев нашел новый способ "подоить" Москву
13:30
Помор насмерть забил гулявшую допоздна жену
13:21
Отвратительная педофилия: Малахов связался с несовершеннолетним
13:17
Грудь повисла до пупа: оконфузившаяся Нетребко оправдалась за внешний вид
13:16
Кремль холодно оценил переезд Абрамовича в Израиль
13:04
Загорелся в воздухе: стала известна судьба пропавшего в Забайкалье Ми-2
12:42
Чем исхудавшая Пугачева насолила Орбакайте
12:39
Проведение ЧМ-2018 в России признали глупой идеей
12:32
Чем опасны ставки на спорт
12:26
Вернувшаяся Екатерина Андреева рассказала о смерти
12:23
Ариша вместо Миши: бессовестная Волочкова развращает дочку
12:17
Аэропорт Пулково эвакуировали из-за пожарной тревоги
12:12
Под Москвой задержали 33 нелегала
12:11
Отказ от мужчин позволил британке прожить 106 лет
11:46
Киркорова в перьях отправили возглавлять гей-парад
11:36
США помогли России в создании совершенной защиты
11:30
"Величайшая ошибка": подарок Трампа Путину шокировал ЕС
11:26
ДТП с тремя машинами осложнило движение в Москве
11:12
54-летний Зверев объяснил болезненную страсть
11:11
Шубская родит первенца Овечкину в Америке
11:00
Несчастная Гермиона: Эмму Уотсон бросил актер-красавчик
10:54
В Забайкалье пропал вертолет
10:46
"Что это за группа?" – Гребенщиков оконфузился на собственном концерте
10:40
Нюша рассекретила свою беременность
10:33
Участник "Дома-2" публично сношал первую встречную
10:21
Родившая Зейналова показала первое фото ребенка
10:18
На Марсе найдено пригодное для жизни место
10:00
В Перми легковушка опрокинула маршрутку с пассажирами
09:55
Что случилось с грудью певицы Пелагеи
09:51
Подмосковную чиновницу обвинили в мошенничестве на 115 млн
09:46
Почему россияне умирают на работе
09:42
В Казани эвакуировали аэропорт
09:31
В Екатеринбурге под воду ушел целый стадион
09:20
Учительница неделю издевалась над второклассником из-за денег
09:08
Опубликовавшая интимное фото Алина Загитова попросила прощения
09:08
Почему Роман Абрамович сменил гражданство
08:47
На Урале собачий приют сгорел вместе с животными
08:38
Первая жена Тарасова поставила на место беременную Костенко
08:36
Как не превратиться в пугало на даче
08:36
Помощник Порошенко предупредил украинцев о новой беде
08:32
У Сахалина проснулся вулкан
08:22
Захарова отказалась ехать отдыхать в Крым
08:00
"Не выживут": врачи поставили Скрипалям неутешительный диагноз
22:11
"Два дикобраза": бывший муж повеселил рассказами о сексе с Чеховой (видео)
22:10
На Первом канале разразилась война за многомиллионное наследство
22:05
Киркоров разозлил лицемерием в интимной беседе о геях
22:02
Энергичный Путин восхитил мир на "русском Давосе"
21:46
87-летний Краско и его молодая жена наперебой говорят о разводе
21:41
Хорошего понемногу: после ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива
21:28
Звезда "Гарри Поттера" тайно сыграла свадьбу в Италии
21:13
Лазарев готовится к реваншу на "Евровидении" после позора Самойловой
20:57
В газовую войну России и Украины вмешалась мировая знаменитость
20:49
Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам
20:38
"Угомонитесь": вранье взорвало оплеванного Панина
19:44
"Слезы текут ручьями": разводящийся Шнур горюет без красавицы-жены
19:33
Любовник Пугачевой оскандалился из-за пьянки за рулем
19:05
Отвергнутый Лондоном Абрамович нашел новую родину
18:57
Онкобольная звезда "Молодежки" описала жизнь с жутким недугом
18:53
Пафосный певец подарил отцу BMW за шесть миллионов (видео)
18:31
Ракеты Трампа возбудили Порошенко
18:25
"Великий дар": легендарный актер о прелестях алкоголизма
18:11
"Мокрые трусы" принца Уильяма оживили королевскую свадьбу
17:47
Неуклюжего Трампа прозвали слоном за нелепые нападки на Россию
17:16
Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру
17:12
Дерзкой вылазке США у границ России приготовили жесткий ответ
16:58
Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину
Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну
54-летний Зверев объяснил болезненную страсть
"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой
Отвратительная педофилия: Малахов связался с несовершеннолетним
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
Происшествия

"Был на волоске": участник "Евровидения" рухнул с большой высоты

Сергей Воронцов. Кадр youtube.com
Известный иллюзионист Сергей Воронцов, выступавший на конкурсе "Евровидение", упал с трехметровой высоты во время выполнения сложнейшего номера. К счастью, артист отделался лишь переломом ноги. 
прочитано 564 раза

Воронцов славится безукоризненным выполнением сложнейших по технике трюков, однако на сей раз что-то пошло не так. Во время очередного номера случилось непредвиденное.

ПО ТЕМЕ

Украинский участник "Евровидения" оскорбил Россию

Лазарев готовится к реваншу на "Евровидении" после позора Самойловой

 Евровидение 2018

Сюжеты Евровидение 2018

Фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики, пишет сайт "Комсомольская правда". Сообщается, что причиной несчастного случая стала техническая неисправность.

"Моя жизнь висела на волоске", – рассказал Воронцов. Артист добавил, что этот номер был детально отточен, однако в этот раз завершить его не удалось. Иллюзионист признался, что мог бы получить более серьезные увечья, если бы не сгруппировался для защиты головы.

Во время инцидента артист получил серьезные травмы, передает Пятый канал. Сейчас медики делают все для того, чтобы вернуть его в строй как можно скорее.

"Диагноз уже поставили – "перелом пяточной кости со смещением и повреждение мягких тканей стопы", – сообщил маг. По словам врачей, иллюзионист будет восстанавливаться не менее трех месяцев.

"Не привык сидеть без дела! Хочу побыстрее выйти на сцену вновь, чтобы радовать зрителей своими трюками", – сетует Воронцов. Кроме того, артист поблагодарил своего технического директора Сергея Полянского, который успел подхватить мага и смягчил падение.  

Напомним, Сергей Воронцов стал известен широкой публике после конкурса песни "Евровидение" в 2011 году. Тогда он ставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под песню Celebrate.

Финал 63-го "Евровидения" состоялся в Лиссабоне 12 мая. Представлявшая Россию Юлия Самойлова показала один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Она не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира.

Автор: Михаил Вштанов29 мая 2018, 18:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые странные участники конкурса "Евровидение"

567

комментарии

Политика

Украина объявила президента Германии своим врагом
"Величайшая ошибка": подарок Трампа Путину шокировал ЕС
Помощник Порошенко предупредил украинцев о новой беде
Энергичный Путин восхитил мир на "русском Давосе"

Шоу-бизнес

Тарасова и Костенко поздравляют с важным событием
Взбесившийся любовник-наркоман забил ногами воющую звезду "Дома-2"
Крокодиловы слезы: ноющего от боли Шнура обвинили в показухе
Канделаки куражится над отвергнутым Абрамовичем

Проишествия

"Был на волоске": участник "Евровидения" рухнул с большой высоты
Голый мексиканец нелепо сплясал в Шереметьево (видео)
Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз

Lifestyle

Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Джонни Депп в шоке от русских девушек
"Что это за группа?" – Гребенщиков оконфузился на собственном концерте
Новые "Звездные войны" провалились в прокате
Шоу-бизнес

Первая жена Тарасова поставила на место беременную Костенко

Поклонники пришли в восторг от действий экс-супруги футболиста
Шоу-бизнес

Нюша рассекретила свою беременность

Певица перестала скрывать интересное положение
Шоу-бизнес

Чем исхудавшая Пугачева насолила Орбакайте

Примадонне пришлось отказаться от любимого
Шоу-бизнес

Отвратительная педофилия: Малахов связался с несовершеннолетним

Страна в шоке от поступка телеведущего

Гороскоп

Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Бизнес-гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
Чего ожидать тяжелобольному Кобзону

Фоторепортажи

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке
Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды
49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

Спорт

Проведение ЧМ-2018 в России признали глупой идеей
Чем опасны ставки на спорт
Опубликовавшая интимное фото Алина Загитова попросила прощения
Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру

Регионы

Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
В Петербурге появился оздоровительный курорт
Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru