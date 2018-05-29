"Был на волоске": участник "Евровидения" рухнул с большой высоты

Известный иллюзионист Сергей Воронцов, выступавший на конкурсе "Евровидение", упал с трехметровой высоты во время выполнения сложнейшего номера. К счастью, артист отделался лишь переломом ноги.



Воронцов славится безукоризненным выполнением сложнейших по технике трюков, однако на сей раз что-то пошло не так. Во время очередного номера случилось непредвиденное.

Фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики, пишет сайт "Комсомольская правда". Сообщается, что причиной несчастного случая стала техническая неисправность.

"Моя жизнь висела на волоске", – рассказал Воронцов. Артист добавил, что этот номер был детально отточен, однако в этот раз завершить его не удалось. Иллюзионист признался, что мог бы получить более серьезные увечья, если бы не сгруппировался для защиты головы.

Во время инцидента артист получил серьезные травмы, передает Пятый канал. Сейчас медики делают все для того, чтобы вернуть его в строй как можно скорее.

"Диагноз уже поставили – "перелом пяточной кости со смещением и повреждение мягких тканей стопы", – сообщил маг. По словам врачей, иллюзионист будет восстанавливаться не менее трех месяцев.

"Не привык сидеть без дела! Хочу побыстрее выйти на сцену вновь, чтобы радовать зрителей своими трюками", – сетует Воронцов. Кроме того, артист поблагодарил своего технического директора Сергея Полянского, который успел подхватить мага и смягчил падение.

Напомним, Сергей Воронцов стал известен широкой публике после конкурса песни "Евровидение" в 2011 году. Тогда он ставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под песню Celebrate.

Финал 63-го "Евровидения" состоялся в Лиссабоне 12 мая. Представлявшая Россию Юлия Самойлова показала один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Она не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира.

