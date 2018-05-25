Украинский участник "Евровидения" оскорбил Россию

Украинский участник конкурса "Евровидение" Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, снова продемонстрировал пренебрежительное отношение к России. Певец заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно что "обидеть маму".



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