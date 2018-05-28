Джордж Буш – старший попал в больницу

Из-за низкого давления в больницу был доставлен 41-й президент США Джордж Буш – старший, передает "Газета.ru" со ссылкой на официального представителя семьи политика. Ожидается, что бывший американский лидер проведет в госпитале несколько дней. Джордж Буш – старший находится в сознании и не испытывает дискомфорта, подчеркнул представитель семьи.
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