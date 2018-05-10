Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании

В городе Альмерия погибла 31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова. Девушка отравилась газом в отеле.

Родные девушки рассказали, что трагедия с ней произошла на курорте в гостинице "Рокетас-де-Мар". В отеле произошла утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования.

Узнав о ЧП, спасатели эвакуировали 80 человек. Однако россиянку спасти не удалось. Теперь родные пытаются перевезти тело Гульнур на родину, но страховка покрывает лишь часть расходов на транспортировку.

О страшном известии написала в соцсети ВКонтакте пользователи Ирина Ким. По ее словам, родители Гульнур объявили сбор средств, поскольку ждать помощи им больше неоткуда.

Как писали Dni.Ru, ранее в США умерла 18-летняя уроженка Архангельска, мечтавшая стать в Америке моделью, Ольга Лангиль. Девушка скончалась после ночи с местным врачом экстренной помощи Нэвэлом Парихом, который "угостил" ее четырьмя видами наркотиков. Они познакомились на вечеринке в спорт-баре, после чего россиянка отправилась к мужчине домой продолжить общение. Это решение и стало для нее роковым.