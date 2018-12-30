Задержан убийца похищенной на машине москвички

Во Владимирской области полиция провела операцию по задержанию предполагаемого убийцы Ирины Ахматовой. Мужчина пока не дал признательных показаний.

По предварительным данным, задержанному 28 лет. Он уже был судим за изнасилования. Напомним, что женщина пропала по дороге из Москвы в Тулу 23 декабря. Это случилось после того, как она взяла с собой попутчика через сервис BlaBlaCar. Позже ее машину нашли в Ярославле на стоянке у гипермаркета, передает Telegram-канал Mash.