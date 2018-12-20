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Происшествия

Озвучены обстоятельства смерти россиянина в тюрьме на Украине

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В тюрьме города Львова от полученных травм скончался гражданин России Валерий Иванов, который был захвачен в плен украинскими силовиками в Донбассе. Согласно версии Киева, смерть мужчины наступила в результате несчастного случая.

В Дрогобычской прокуратуре рассказали, что россиянин залез на складную лестницу, чтобы поменять лампочку в комнате отдыха, но не удержался и упал на спину, затылком ударившись об урну, передает сайт "ТВ Центр". Точные причины смерти будут озвучены после работы судмедэкспертов.

Существует и другая версия произошедшего. Рассказывают, что мужчину избил тюремный охранник. Сильно травмированного россиянина бросили в карцер, где тот скончался.

Валерий Иванов родился в Архангельской области. Он служил в десанте и прошел Чеченскую кампанию. После того, как украинские силовики начали военную операцию против населения Донбасса, отправился добровольцем защищать мирных жителей.

Десантник был захвачен в плен и приговорен к 12 годам лишения свободы. Россиянин значился в списках на обмен пленными, однако в самый последний момент его имя было вычеркнуто по указу первого зампреда Верховной рады Ирины Геращенко.

20 декабря 2018, 08:18

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