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Происшествия

Паника в Москве: МЧС сообщили о минировании десяти ТЦ

прочитано 1961 раз

В Москве происходит страшное. Всего за две минуты экстренным службам сообщили о минировании десяти ТЦ, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас людей эвакуируют. Скорее всего, речь идет о "диванных террористах", однако требования безопасности игнорировать нельзя. Речь идет о таких ТЦ, как "Капитолий" на Шереметьевской, "Европейский" на Киевской, "Город" в Лефортово, "Мегаполис" на Андропова, "Цветной", "Горбушкин двор" и "Звездочка" на Таганке.

28 ноября 2018, 12:04

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