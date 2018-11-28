Паника в Москве: МЧС сообщили о минировании десяти ТЦ

В Москве происходит страшное. Всего за две минуты экстренным службам сообщили о минировании десяти ТЦ, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас людей эвакуируют. Скорее всего, речь идет о "диванных террористах", однако требования безопасности игнорировать нельзя. Речь идет о таких ТЦ, как "Капитолий" на Шереметьевской, "Европейский" на Киевской, "Город" в Лефортово, "Мегаполис" на Андропова, "Цветной", "Горбушкин двор" и "Звездочка" на Таганке.