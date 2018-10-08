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Происшествия

"Пьяны и под кайфом": Кокорина и Мамаева обвинили в дебоше в московском кафе

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Dni.Ru
По имеющейся информации, инцидент произошел утром 8 октября на северо-западе Москвы. Футболисты отличились неспортивным поведением, придя позавтракать в кофейню.
прочитано 2288 раз

Известно, что игрок "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев устроили в кафе драку. Сотрудники заведения решили, что они пьяны и под кайфом, но парни заказали себе только кофе.

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При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и всячески провоцировала замечания в свой адрес, передает Telegram-канал Mash. Персоналу урезонить спортсменов не удалось. Тогда это попытался сделать один из постоянных клиентов кафе, пришедший позавтракать.

Футболистам замечание не понравилось, и они якобы избили мужчину, не выходя из зала. Сообщается, что Кокорин и Мамаев даже бросали в него стулья.

Отмечается, что накануне Александр и Павел вышли на поле против друг друга в Санкт-Петербурге. В Москву они приехали на "Сапсане". 7 октября Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие дружбы.

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Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Ранее Telegram-канал "Антиглянец" опубликовал шокирующую информацию. Якобы Павел Мамаев проявляет больший интерес к мужчинам. "Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делает подкаты сзади", – написал канал. При этом подробности нетрадиционных предпочтений футболиста не приводились.

Автор: Валерия Нарская8 октября 2018, 16:49
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