Российская гимнастка разбилась во время выступления
Труппа Алишера Алимева находилась в Гомеле с гастролями, когда во время выступления российская гимнастка сорвалась вниз. Она упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, 20-летнюю девушку не удержал ее партнер по выступлению. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
Пострадавшая с травмой головы была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Гимнастка находится в реанимации.
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