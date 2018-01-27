Мать о дважды изнасилованной школьнице: Она спровоцировала мальчиков

В столице 13-летняя школьница обвинила пятерых парней в изнасиловании. Девочка утверждала, что над ней надругались дважды.

По словам пострадавшей, первый раз ее изнасиловали двое парней. Все произошло на лестничной площадке у квартиры, куда она пришла в гости.

Второй раз насилию школьница подверглась через несколько часов прямо на улице. Девочка отправилась в магазин с тремя юношами, а они надругались над несовершеннолетней.

Все происходящее было снято на видео. Запись просочилась в соцсети и девочку высмеяли в школе.

Как пишет Tegram-канал Mash, сверстники жестко издевались над школьницей. В итоге о случившемся узнала мама пострадавшей. Женщина тут же написала заявление в полицию.

Четверых подозреваемых вскоре задержали. Однако, по информации Mash, дело не возбуждено. Следственный комитет якобы не увидел состава преступления.

Публикация от ⚡⚡ПРИКОЛЫ⚡⚡ (@vd_prikol) Янв 19, 2018 at 1:15 PST

Следствие посчитало, что секс произошел по согласию сторон. К тому же, мать семиклассницы сама попросила не наказывать подростков. "Она спровоцировала мальчиков своим аморальным поведением", – цитирует Mash женщину.