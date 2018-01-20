Шурыгина: Пусть вас изнасилуют в этом году
"Желаю, чтобы в этом году всех моих хейтеров изнасиловали. А я создам группу поддержки для них", – написала Шурыгина в своем Telegram-канале.
Запись она проиллюстрировала фотографией. На снимке Диана в образе гопника – девушка сидит на корточках и демонстрирует неприличный жест.
Видимо, Шурыгина так отреагировала на новый выпуск шоу Андрея Малахова, после которого многие зрители приняли сторону насильника, а вовсе не жертвы. Негативные комментарии и угрозы полились потоком на голову Шурыгиной.
Как писали Dni.Ru, Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, отбыв в колонии чуть больше года. За изнасилование Дианы Шурыгиной его приговорили к восьми годам заключения, позже срок был сокращен до трех лет. После освобождения Семенов рассказал, что хочет восстановиться на учебе или поступить в другой вуз, а также найти работу.
Но пока Сергей не учится и не работает, а лишь принимает участие в ток-шоу "России-1". Правда, в студию лично он прийти не может, так его перемещение ограничено 25-километровым радиусом от дома. В эфире Семенов появляется по средствам видеосвязи.
Народ, забыв о решении суда, называет виновной в произошедшем саму Шурыгину, а Семенова невинной жертвой клеветы. Сейчас у Дианы становится все меньше заступников.
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