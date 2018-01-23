Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
Тела студента Бауманского института Артема и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям, а также попросил прощения у родителей Татьяны.
Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях.
Трагедия произошла вечером 22 января. Артем убил девушку и свел счеты с жизнью. Перед этим студент написал длинное письмо в соцсети "ВКонтакте".
"Это самое чудовищное, что мы читали в своей жизни", – отмечает Telegram-канал Mash. Артем подробно описал свое преступление, а также указал пароли ко всем своим учетным записям и устройствам.
Ранее сообщалось о другой трагедии: 53-летнего подозреваемого в убийстве сожительницы задержали на западе Москвы. Согласно данным Следственного комитета России, они вместе выпивали. По словам злоумышленника, у него "внезапно возникла личная неприязнь" к женщине.
Недолго думая, он ударил свою жертву в грудь ножом. Потерпевшая скончалась до приезда скорой. Во время очной ставки мужчина признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Ведущая выложила новую фотографию
На телеведущего вылили ушат помоев
Новоиспеченный отец посчитал, что девочка больна
Певица дала откровенное интервью