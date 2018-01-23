Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви

Трагедия, причиной которой стала неразделенная любовь, произошла в Москве. Молодой человек убил не ответившую ему взаимностью однокурсницу и сам ушел из жизни.

Тела студента Бауманского института Артема и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям, а также попросил прощения у родителей Татьяны.

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях.

Трагедия произошла вечером 22 января. Артем убил девушку и свел счеты с жизнью. Перед этим студент написал длинное письмо в соцсети "ВКонтакте".

"Это самое чудовищное, что мы читали в своей жизни", – отмечает Telegram-канал Mash. Артем подробно описал свое преступление, а также указал пароли ко всем своим учетным записям и устройствам.

Ранее сообщалось о другой трагедии: 53-летнего подозреваемого в убийстве сожительницы задержали на западе Москвы. Согласно данным Следственного комитета России, они вместе выпивали. По словам злоумышленника, у него "внезапно возникла личная неприязнь" к женщине.

Недолго думая, он ударил свою жертву в грудь ножом. Потерпевшая скончалась до приезда скорой. Во время очной ставки мужчина признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.