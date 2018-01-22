В Москве трех студентов ограбили на семь миллионов

В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что в районе дома №6 на Сестрорецкой улице на север Москвы трое неизвестных на Toyota Land Cruiser перегородили проезд автомобилю Nissan и потребовали выйти владельца машины и двух его пассажиров, передает ТАСС. Свои требования они мотивировали якобы совершенным ранее ДТП. После этого злоумышленники избили студентов, отняли у них сотовые телефоны и часы, а из багажника забрали 6,875 миллиона рублей. Общий материальный ущерб оценивается в 6,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Эксцентричная певица дала откровенное интервью
Известная актриса показала наследника
Примадонна захотела, чтобы им никто не мешал
Украинцев ждет изнурительный труд за копеечную зарплату