В Москве трех студентов ограбили на семь миллионов

В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что в районе дома №6 на Сестрорецкой улице на север Москвы трое неизвестных на Toyota Land Cruiser перегородили проезд автомобилю Nissan и потребовали выйти владельца машины и двух его пассажиров, передает ТАСС. Свои требования они мотивировали якобы совершенным ранее ДТП. После этого злоумышленники избили студентов, отняли у них сотовые телефоны и часы, а из багажника забрали 6,875 миллиона рублей. Общий материальный ущерб оценивается в 6,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.