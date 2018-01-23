Убивший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом

Убивший подругу студент Бауманского института, судя по всему, страдал психическим расстройством. В предсмертном письме он утверждает, что на жестокое преступление его подвигла неразделенная любовь. И тут же признается, что трижды надругался над трупом своей жертвы.

Молодого человека звали Артем Исхаков. Свои переживания и детали жестокого убийства студент описал на странице в соцсети "ВКонтакте". "Последняя паста парня, который вчера убил некую Таню от неразделенной любви, а следом и самовыпилился" – так озаглавил убийца свой посмертный манифест.

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Артем делил квартиру со своей однокурсницей Татьяной Страховой. В письме он признается, что мысли об убийстве начали посещать его с начала января. Толчком послужил тот факт, что девушка "начала подкатывать" к другу Артема. Студент наблюдал за ними и, как он пишет, понимал: "Я слишком не такой, чтоб у нас с ней были хоть сколько-то похожие отношения". Тем не менее появившиеся мысли о преступлении его самого поначалу удивили.

Развязка наступила ночью 22 января. Когда Татьяна вернулась домой, парень ударил ее кулаком в лицо. Он бил лежавшую на полу девушку, которая умоляла его оставить ее в покое. Затем начал душить. Татьяна потеряла сознание, и тогда злоумышленник ее изнасиловал. Девушка все еще была жива, поэтому изверг сходил за ножом и перерезал ей горло. Однако и после этого сердце Татьяны продолжало биться. Убийца несколько раз ударил однокурсницу ножом в грудь.

Студент хладнокровно описывает свои "подвиги". По его словам, он пообщался с товарищем в соцсети, после чего выяснил, что жертва не умерла, и снова изнасиловал окровавленное тело. А после этого сел писать прощальное послание. Ему мешали звуки, которые еще издавала Татьяна, и Артем перетянул ей шею веревкой.

Все эти занятия студента-технаря утомили. Он поел бутербродов и лег спать. Проснувшись, еще раз изнасиловал остывающий труп. Судя по письму, после этого до него начал доходить весь ужас содеянного.

"Я помню, как под кислотой осознал всю кристальную чистоту и красоту любви. во что же мой мозг ее превратил. во что же превратился я. простите. мне уже никак не искупить свои грехи. пойду поцелую таню в холодный лоб и буду готовиться. она лежит там мертвая и холодная с не двигающимися пальцами. что же я натворил (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал убийца.

Далее следуют пространные рассуждения о том, чем он заслужил такие несчастья. Молодой человек заявляет о решении свести счеты с жизнью. "Ноль эмоций. я постиг дзен. выпейте за то, чтоб я попал в ад. прощайте. goodnight, sweet princess", – завершил убийца посмертный манифест. Пост появился на стене в соцсети "ВКонтакте", когда автор был уже мертв.