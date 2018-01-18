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Происшествия

В Монако российского банкира задержали за мошенничество

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В Монако был задержан российский банкир, который ранее возглавлял одно из московских кредитный учреждений, передает пресс-служба столичного управления МВД. Его подозревают в мошенничестве  на 500 миллионов рублей. "В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям", – заметили в МВД. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

18 января 2018, 17:40

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