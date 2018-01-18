Бездомный зарезал приютившего его москвича

Жилец одного из домов на Медынской улице в Западном Бирюлево на юге Москвы пригласил к себе в квартиру безработного уроженца Узбекистана без определенного места жительства, чтобы вместе с ним выпить. В ходе застолья между хозяином жилья и бомжом произошел конфликт, в результате которого бездомный воткнул нож в горло знакомому, передает телеканал "360".

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан.