Более 50 человек заживо сгорели в самарском автобусе на трассе
Трагедия произошла 18 января в 10:30 по местному времени. Автобус следовал по маршруту Самара – Шымкент и вспыхнул в десяти километрах от поселка Калыбай, передает "360".
"Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается", – сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
К настоящему времени известно о 52 погибших. Они скончались на месте происшествия до приезда спасателей. Предположительно, среди жертв есть граждане Узбекистана.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. На место происшествия направлены сотрудники центра медицины катастроф и противопожарной части.
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