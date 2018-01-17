Подробности безжалостного убийства бизнесмена и его 7-летнего сына

Первые версии появились в деле о жестоком убийстве предпринимателя и его сына в Оренбурге. Следователи полагают, что бизнесмен перешел дорогу криминальным группировкам.

Сыщики не сомневаются, что убийство Дениса Чернова было заказным. Как выяснилось, предприниматель занимался независимыми автоэкспертизами и оценкой. А такая работа не обходится без конфликтов с клиентами и компаниями, недовольными его заключениями. Так что "профессиональная" версия стала приоритетной для следователей.

Денис Чернов с 2008 года занимался экспертизами и оценкой. Он специализировался на автотехнической и трасологической экспертизах. Их проводят, чтобы установить виновника ДТП и в конечном счете получить компенсацию у страховщиков. Эксперты подчеркивают, что это довольно опасная сфера деятельности – обычно одной из сторон результаты оценки не нравятся.

"Страховые компании не очень часто соглашаются с мнениями независимых оценщиков ущерба от ДТП, так как они дают заключения о более высокой стоимости ущерба, чем эксперты страховщиков. Страховым компаниям выгодно меньше платить клиентам, чтобы не сокращать прибыль компании от заключенных договоров ОСАГО и каско", – пояснил Life.ru адвокат Илья Алексеев.

Убийцы устроили засаду на Дениса Чернова около дома на Карагандинской улице, где он жил с семьей. Около 08:00 бизнесмен вышел из подъезда вместе с семилетним сыном, которого собирался довезти до школы. Чернов отошел к помойке, чтобы выбросить мусор. В этот момент к нему подъехала "Приора" черного цвета, откуда вышел киллер. Он несколько раз ударил бизнесмена ножом, и тот упал. В этот момент убийца увидел в салоне джипа ребенка, которого также хладнокровно убил – на теле мальчика эксперты насчитали несколько ножевых ран.

Специалисты не исключили, что и клиенты могли иметь зуб на Чернова. Особенно, если в их число попали мошенники, которые специализируются на страховых аферах. По мнению экспертов, независимый оценщик мог сломать им теневой бизнес.

