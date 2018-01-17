Убийцы на "Приоре" зарезали семилетнего сына бизнесмена
Бизнесмен Денис Чернов занимался оценкой автомобилей. Предприниматель с семьей проживал в доме неподалеку от места, где были обнаружены тела мужчины и его сына.
Следователям удалось восстановить картину преступления. Как сообщается, преступники напали на Черновых утром. Отец повез сына в школу на автомобиле. Отъехали недалеко – Денис остановился, чтобы выбросить пакет с мусором. Здесь его и поджидали преступники.
К внедорожнику подъехала черная "Лада Приора". Выскочившие из нее люди несколько раз ударили ножом Чернова. Затем убийцы бросились к машине, увидели там ребенка. Семилетнего мальчика хладнокровно зарезали. Эксперты насчитали около 20 ножевых ранений. Затем преступники попытались поджечь автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
Как писали Dni.Ru, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с трупами 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына обнаружили 17 января во дворе жилых домов на Карагандинской улице. На телах – множественные ножевые ранения.
Работает первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области. Злоумышленников разыскивают.
Правоохранительные органы просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах жестокого преступления, обращаться в региональное следственное управление. Тем временем в соцсетях появились первые кадры с места жестокой расправы над оренбургским предпринимателем и его семилетним сыном.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция Оренбурга переведена на усиленный режим работы.
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