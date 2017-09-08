Пропавшую молодую актрису нашли в наркопритоне в Москве

В Москве найдена 18-летняя актриса, которая ушла из дома в день своего рождения, 7 сентября, и не вернулась. Об исчезновении девушки сообщили родственники.
По данным РЕН ТВ, актрису обнаружили в одной из квартир в центре столицы. Жилье было оборудовано под нарколабораторию. Девушка была в квартире не одна. В настоящее время актриса и другие люди, находившиеся в притоне, направлены на наркотическое освидетельствование.
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