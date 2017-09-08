В центре Киева взорвался автомобиль

В центре украинской столицы взорвался автомобиль. ЧП произошло на Бессарабской площади, передает телеканалканала "112 Украина".
В результате инцидента погиб, по меньшей мере, один человек, также есть пострадавшие. Взрывной волной повредило соседние автомобили. В настоящее время на месте работают правоохранители и медики.
Телеведущая решилась на перемены во внешности
Место трагедии оцепили правоохранители
Актриса не хотела, чтобы об отношениях знали дети
Прибыв на место гибели малыша, музыкант принялся крушить все вокруг