В центре Киева взорвался автомобиль

В центре украинской столицы взорвался автомобиль. ЧП произошло на Бессарабской площади, передает телеканалканала "112 Украина".

В результате инцидента погиб, по меньшей мере, один человек, также есть пострадавшие. Взрывной волной повредило соседние автомобили. В настоящее время на месте работают правоохранители и медики.