Иномарка с ребенком упала с четвертого этажа парковки

В столице с четвертого этажа парковки упала машина. Инцидент произошел во 2-м Южнопортовом проезде. Во время ЧП в салоне автомобиля находились несколько человек, в том числе ребенок, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Они получили незначительные травмы.