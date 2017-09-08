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Происшествия

Иномарка с ребенком упала с четвертого этажа парковки

прочитано 256 раз

В столице с четвертого этажа парковки упала машина. Инцидент произошел во 2-м Южнопортовом проезде. Во время ЧП в салоне автомобиля находились несколько человек, в том числе ребенок, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Они получили незначительные травмы.

8 сентября 2017, 15:28

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