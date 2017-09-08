Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына

Известный музыкант был все себя от горя после того, как 7 сентября его маленький сын погиб выпав из окна. Приехав на место происшествия, рэпер принялся крушить все вокруг.

Выяснились новые подробности гибели полуторагодовалого сына известного музыканта Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом Miyagi. Рэпер приехал к своему дому на машине через час после того, как его малыш выпал из окна.

Когда музыканту сообщили о произошедшем, у него началась истерика, передает "Московский Комсомолец". Зайдя в подъезд, Азамат принялся крушить все вокруг. В результате повредил себе руку, и ему понадобилась помощь медиков.

Позже домой к Кудзаеву и его жене приехали родственники и друзья, чтобы оказать моральную поддержку. Как рассказала консьержка, всю ночь с 7 на 8 сентября в квартиру к ним поднимались люди.

Собирается прервать отпуск из-за трагедии и отец рэпера – известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев. В конце августа врач улетел в Хорватию с женой. Тем временем сочувствующие интернет-пользователи оставляют на страничке Кудзаевых в соцсети свои соболезнования.

"Сердце разрывается на части! Очень трудно поверить, что такое горе обрушилось на вашу семью! Царство небесное маленькому ангелочку!" – пишут комментаторы.

Публикация от MIYAGI (@miyagi_black) Фев 27 2017 в 6:02 PST

Как выяснилось, в день трагедии супруга рэпера на короткое время оставила ребенка одного на кухне, забыв об открытом окне. Малыш вскарабкался на подоконник, потянул на себя оконную раму, но не удержался и выпал.

Свидетелем гибели мальчика стал курьер, который привез одному из жильцов дома заказ. Мужчина рассказал о случившемся консьержке, после чего они вместе вышли на улицу. К сожалению, малыш был уже мертв. Через несколько минут выбежала мать мальчика. По-видимому, она была в состоянии шока. Женщина схватила ребенка на руки и занесла в подъезд, однако вдруг вернулась и стала искать свой телефон.

Публикация от MIYAGI (@miyagi_black) Ноя 4 2016 в 12:48 PDT

Как писали Dni.Ru, по факту случившегося проводится проверка. Сам Кудзаев пока не прокомментировал информацию о происшествии. Его знакомые подтвердили факт гибели малыша.

Напомним, что Miyagi выступает в дуэте с рэпером Эндшпилем. Одну из своих самых известных композиций он посвятил сыну.