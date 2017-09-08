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Происшествия

Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына

Азамат Кудзаев. Фото: instagram.com/miyagi_black
Известный музыкант был все себя от горя после того, как 7 сентября его маленький сын погиб выпав из окна. Приехав на место происшествия, рэпер принялся крушить все вокруг.
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Выяснились новые подробности гибели полуторагодовалого сына известного музыканта Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом Miyagi. Рэпер приехал к своему дому на машине через час после того, как его малыш выпал из окна. 

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За гибелью сына певца Miyagi наблюдали десятки людей

Когда музыканту сообщили о произошедшем, у него началась истерика, передает "Московский Комсомолец". Зайдя в подъезд, Азамат принялся крушить все вокруг. В результате повредил себе руку, и ему понадобилась помощь медиков.  

Позже домой к Кудзаеву и его жене приехали родственники и друзья, чтобы оказать моральную поддержку. Как рассказала консьержка, всю ночь с 7 на 8 сентября в квартиру к ним поднимались люди.  

Собирается прервать отпуск из-за трагедии и отец рэпера – известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев. В конце августа врач улетел в Хорватию с женой. Тем временем сочувствующие интернет-пользователи оставляют на страничке Кудзаевых в соцсети свои соболезнования. 

"Сердце разрывается на части! Очень трудно поверить, что такое горе обрушилось на вашу семью! Царство небесное маленькому ангелочку!" – пишут комментаторы. 

Как выяснилось, в день трагедии супруга рэпера на короткое время оставила ребенка одного на кухне, забыв об открытом окне. Малыш вскарабкался на подоконник, потянул на себя оконную раму, но не удержался и выпал. 

Свидетелем гибели мальчика стал курьер, который привез одному из жильцов дома заказ. Мужчина рассказал о случившемся консьержке, после чего они вместе вышли на улицу. К сожалению, малыш был уже мертв. Через несколько минут выбежала мать мальчика. По-видимому, она была в состоянии шока. Женщина схватила ребенка на руки и занесла в подъезд, однако вдруг вернулась и стала искать свой телефон. 

Как писали Dni.Ru, по факту случившегося проводится проверка. Сам Кудзаев пока не прокомментировал информацию о происшествии. Его знакомые подтвердили факт гибели малыша.

Напомним, что Miyagi выступает в дуэте с рэпером Эндшпилем. Одну из своих самых известных композиций он посвятил сыну.

Автор: Рудольф Великолепный8 сентября 2017, 14:22

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