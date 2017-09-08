За гибелью сына певца Miyagi наблюдали десятки людей

В Сети появились новые подробности гибели сына известного рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом Miyagi. Оказывается, свидетелями трагедии стали десятки людей.

Полуторагодовалый сын исполнителя выпал из окна днем 7 сентября. Свидетелями происшествия стали соседи певца и сотрудники офисов, окна которых выходят на место трагедии.

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О случившемся были оповещены экстренные службы города. Правоохранители перекрыли доступ к месту происшествия, сообщает портал News-R.

Предположительно, ребенок погиб по недосмотру родителей. Они оставили его одного на кухне, где было открыто окно. Мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и рухнул с девятого этажа, передает РЕН ТВ.

Публикация от MIYAGI (@miyagi_black) Янв 20 2017 в 2:51 PST

Как писали Dni.Ru, по факту случившегося проводится проверка. Сам Кудзаев пока не прокомментировал информацию о происшествии. Его знакомые подтвердили факт гибели малыша.

Напомним, что Miyagi выступает в дуэте с рэпером Эндшпилем. Одну из своих самых известных композиций он посвятил сыну.