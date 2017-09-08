В московском метро случилась поножовщина

На станции метро "Третьяковская" в Москве неизвестный напал с ножом на мужчину. Злоумышленник нанес удар и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу, передает Russia Today. Полиция ведет поиск преступника.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о луже крови на станции. Предполагалось, что одного из пассажиров задело зеркалом подъезжающего поезда. Судя по всему, речь идет об одном и том же инциденте.