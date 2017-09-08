Полуторагодовалый сын известного певца выпал из окна и умер

В семье известного рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под псевдонимом MiyaGi, произошла трагедия. Скончался полуторагодовалый сын певца, сообщает "Регион Онлайн".

Ребенок выпал из окна девятого этажа. По данным Life, несчастный случай произошел в Москве. Все обстоятельства гибели малыша устанавливаются.

Азамат Кудзаев прославился благодаря участию в группе MiyaGi & Эндшпиль. На сегодняшний день дуэт входит в число наиболее просматриваемых и скачиваемых в Сети.