В центре Москвы во время съемок обокрали актера

В центре столицы у 18-летнего актера украли телефон. Инцидент произошел на съемочной площадке, передает агентство "Москва".

Как рассказал потерпевший, перед началом съемок он передал костюмеру свой iPhone 7 и пачку сигарет. Когда эпизод был отснят, молодой человек попросил вернуть ему телефон, на что костюмер ответила, что он лежит на столике на съемочной площадке. Однако там iPhone не оказалось.