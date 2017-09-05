В центре Москвы во время съемок обокрали актера

В центре столицы у 18-летнего актера украли телефон. Инцидент произошел на съемочной площадке, передает агентство "Москва".
Как рассказал потерпевший, перед началом съемок он передал костюмеру свой iPhone 7 и пачку сигарет. Когда эпизод был отснят, молодой человек попросил вернуть ему телефон, на что костюмер ответила, что он лежит на столике на съемочной площадке. Однако там iPhone не оказалось.
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