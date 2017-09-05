Школьный стрелок оставил предсмертное послание

Подросток, открывший стрельбу в подмосковной школе, заранее все спланировал. Он даже оставил предсмертное послание.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он написал: "delete my life 05.09.17" (удалить мою жизнь 05.09.17. – Здесь и далее прим. ред.), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз 5 сентября. Старшеклассник взял себе псевдоним ученика школы "Колумбайн", который 20 апреля 1999 года вместе с другом расстрелял 13 человек. В тот день двое подростков – Эри Харрис и Дилан Беннет Клиболд – совершили нападение на учеников и работников школы, используя огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. А после этого застрелились.

Учащийся подмосковной школы 20 апреля опубликовал фотографию своих кумиров и оставил проникновенное послание. "Вот и снова тот самый день. Жаль что не год ибо иногда я задумываюсь. Неважно что происходит вокруг, как ко мне относятся, я задумываюсь нужен ли я здесь... жизнь прекрасна друзья, но порой уж лучше смерть. И может лучше если бы я был на месте Эрика и Дилана...А теперь забудьте все что здесь написано и живите дальше. Не все любят суицидальные мысли, так ведь? (Орфография и пунктуация автора сохранены)", – написал он.

Очевидцы произошедшего уверены, что нападавший спланировал атаку. При этом они рассказали о своих действиях во время инцидента. "Никто из друзей не снимал, мы пытались спастись. Мы убегали оттуда", – передает слова одноклассников 15-летнего стрелка Life.ru.

Напомним, утром 5 сентября в школе №1 в Ивантеевке раздались звуки стрельбы. Вооруженный травматическим пистолетом молодой человек ворвался в класс с криком: "Я пришел сюда, чтобы сдохнуть" – и выстрелил в потолок, а затем – в лицо учительнице. Его одноклассники начали выпрыгивать из окон, трое получили травмы. Калмыкову Любовь Юрьевну, которая проводила занятие, госпитализировали.

Публикация от Дмитрий Ивантеевский (@podslushano_ivanteevka) Сен 5 2017 в 12:49 PDT