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Происшествия

Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу

Фото: GLOBAL LOOK press/Unknown/David R. Frazier
13-летний мальчик жестоко расправился со своей одноклассницей. О трагедии полиция узнала от учительницы и теперь следствие уверено, что ребенок всегда мечтал стать маньяком.
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В бразильском городе Гояния полиция расследует убийство 14-летней школьницы. Предполагается, что ее зарезал одноклассник, мечтающий стать маньяком, сообщает издание Dia.

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Как удалось выяснить местным журналистам, 13-летний подросток жестоко расправился с 14-летней Тамирэс Паулой де Альмейдой. Они были соседями и одновременно одноклассниками. Когда девочка ждала лифт, одноклассник ударил ее головой об стену. Обнаружив, что школьница еще жива, юный бразилец более десятка раз беспорядочно ударил ее ножом. Такова основная версия правоохранителей, которые узнали о произошедшем от учительницы обоих детей.

Та в свою очередь узнала о трагедии от самого юного убийцы. Как считает следствие, мальчик, испугавшись содеянного, сбежал с места преступления и рассказал обо всем первому встреченному им взрослому, которому мог бы доверять. Это и оказалась учительница. 

Бразильские следователи рассказали журналистам, что мальчик якобы все время мечтал убить человека. Ему хотелось узнать, как знакомые девочки отреагируют на ее гибель. Вроде бы от 13-летнего ребенка окружающие слышали, что он восхищается маньяками и мечтает когда-нибудь стать таким же как они.

Жертвами молодого маньяка могли стать еще несколько школьниц, считают следователи. Впрочем, несмотря на то, что подросток признался в преступлении, орудие убийства до сих пор не найдено.

Автор: Алексей Минин29 августа 2017, 21:48

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