Козел украл у Малышевой 1,5 миллиона

Медцентр Елены Малышевой обокрали на полтора миллиона рублей. Позже вор сам позвонил и признался в содеянном, только вот от денег уже ничего не осталось.

Неизвестный забрался в подсобку офиса Медицинского центра Елены Малышевой в Переведеновском переулке, вскрыл стоящий там сейф и вынес 1,5 миллиона рублей. Пропажу денег обнаружили только утром, сообщает издание "Комсомольская правда".

Медцентр был оборудован камерами видеонаблюдения, записи с них сейчас изучает следствие. На месте происшествия также обнаружены отпечатки пальцев, которые могут принадлежать грабителю. По сведениям Mash, кражу совершил кассир медцентра, которого зовут Дмитрий Козел. Сообщается, что на следующий день после совершения преступления он позвонил директору и признался в содеянном, только вот от денег почти уже ничего не осталось. Кассир уже уволен с работы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Позже стало известно, что никакого вскрытия сейфа не было: Дмитрий Козел открыл дверцу собственным ключом. По какой причине Дмитрий пошел на преступление, он пообещал позже рассказать под протокол в полиции.