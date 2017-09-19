Что случилось с лицом Елены Малышевой

Свежая фотография Елены Малышевой вызвала недоумение у зрителей. Пользователи Сети выразили уверенность, что телеведущая переборщила с уколами красоты.

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram совместное фото с бессменной ведущей передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Еленой Малышевой. И если поклонники рассыпались в комплиментах Ирине, то Елена вызвала у них недоумение.

В частности, пользователи Сети обратили внимание на лицо Малышевой. По их мнению, ведущая явно что-то сделала со своей внешностью. В частности, комментаторы выразили уверенность, что Елена переборщила с уколами красоты. "такое чувство что Малышева перестаралась с растяжкой лица или ботоксом 😬", "да не то слово, кажется треснет сейчас по всем швам 😂", "Малышева лицо переколола", "Блин с Ириной киборг стоит!!! Жесть!!!😱😱😱", "Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости (я не об Ирине, конечно)", "Переколенная жесть", – высказались подписчики Слуцкой.

Публикация от Ирина Слуцкая, ���� (@i.slutskaya) Сен 18 2017 в 12:27 PDT

Напомним, Елена Малышева прославилась благодаря тому, что объясняет все сложные моменты, касающиеся здоровья, доступно и непосредственно. Даже на самые щекотливые темы она говорит без стеснения и неловких пауз, давая понять: что естественно, то не безобразно.

Впрочем, Малышеву не только хвалят, но и регулярно критикуют за стремление поднять рейтинги своих шоу с помощью обсуждения провокационных тем и наглядной демонстрации процессов в человеческом организме. Наиболее бурное обсуждение вызвал выпуск про обрезание крайней плоти у мужчин, а также сюжеты о том, как правильно какать и сколько раз в день надо пукать.

