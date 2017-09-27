Украинский депутат сломал коллеге челюсть

На заседании Киевского городского совета произошла очередная потасовка народных избранников. Представитель "Батьковщины" Владислав Хахулин заработал перелом челюсти и сотрясение мозга после мощного удара депутата от Блока Петра Порошенко Виталия Карлюка.

Приоткрыть завесу тайны над произошедшей в стенах Киевского городского совета драки решился активист партии "Свобода" Александр Аронец. Он рассказал, что конфликт между народными избранниками возник из-за требований Блока Петра Порошенко сменить руководство городского парламента.

Сторонники украинского президента принялись блокировать трибуну, депутат Виталий Карлюк стал вырывать микрофон у главы Киевоблсовета Анны Стариковой. На ее защиту встал депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин, который моментально выбыл из схватки после мощного удара по голове. Как оказалось позже, для народного избранника то заседание закончилось переломом челюсти и сотрясением мозга.

Потасовка произошла 26 сентября, однако на следующий день в Сети появилось видео самой драки. На кадрах запечатлены порядки, царящие в среди украинских депутатов.