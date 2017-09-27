Редакцию "Новой газеты" эвакуировали из-за звонка о бомбе

В Москве после телефонного звонка об угрозе взрыва было эвакуировано офисное здание в Потаповском переулке, в котором арендует помещения редакция "Новой газеты", а также еще несколько компаний, передает Eg.Ru. В общей сложности на улицу были выведены более 700 человек. На место прибыли экстренные службы города. Взрывчатки обнаружено не было.