В США подстрелили темнокожего Адольфа

В Голливуде напали на известного афроамериканского рэпера Адольфа Торнтона-младшего, известного как Young Dolph. С многочисленными пулевыми ранениями музыкант был госпитализирован.

Неизвестный открыл огонь по хип-хоп-исполнителю недалеко от отеля, в котором он проживал.К счастью, полицейские находились поблизости от места происшествия и стрелявший мужчина был немедленно задержан. Сейчас полиция выясняет, какими мотивами он руководствовался.

Пострадавший музыкант был срочно госпитализирован в больницу Лос-Анджелеса, передает портал TMZ. Ранения Адольфа оказались не опасны для жизни.

Публикация от ���� (@youngdolph) Май 30 2017 в 3:50 PDT

По одной из версий, в преступлении может быть замешан коллега Адольфа, Марио Мимс, выступающий под псевдонимом Yo Gotti. По некоторым данным, перед инцидентом остановившиеся в одном отеле рэперы повздорили. Вполне возможно, что оппонент Young Dolph мог попытаться отомстить.

Публикация от ���� (@youngdolph) Май 4 2017 в 12:16 PDT

Как отмечает издание, это не первый случай, когда Адольф попал под обстрел. В феврале этого года по его внедорожнику начали стрельбу в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Young Dolph – 32-летний хип-хоп-исполнитель из Мемфиса. Он выпустил три студийных альбома.