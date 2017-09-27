В московском парке нашли голову человека

В дендропарке на юге столицы найдены останки мужчины, погибшего около недели назад. По данному факту проводится проверка, передает РИА ФАН со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по Москве Юлию Иванову.

По данным Life.ru, в Бирюлевском парке была обнаружена человеческая голова. Информация уточняется.