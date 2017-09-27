Пылесос "бросился" на рельсы в московском метро
В коротком ролике видно, как уборщик пытается предотвратить ЧП, тащит пылесос от края платформы, но машина оказывается сильнее. В результате пылесос упал на рельсы и разлетелся на несколько частей. Дальнейшая судьба машины остается неизвестной.
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