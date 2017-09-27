В Домодедово умер иностранец

В столичном аэропорту Домодедово скончался гражданин Индии. 67-летнему мужчине стало плохо, когда он входил в здание. Как пишет Life.ru, иностранец упал и уже не смог подняться.

Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, у гражданина Индии внезапно остановилось сердце.